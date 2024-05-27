مصدر: مُسيرة أوكرانية تستهدف ثاني رادار روسي عسكري طويل المدى

قال مصدر مخابراتي أوكراني إن طائرة مسيرة استهدفت رادارا طويل المدى في عمق روسيا أمس الأحد، وهو ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع على البنية التحتية التي تستخدمها موسكو لمراقبة أنشطة أوكرانيا العسكرية.

وذكر المصدر أن الهجوم استهدف رادار (فورونيش إم) بالقرب من مدينة أورسك في منطقة أورينبورج التي تبعد نحو 1500 كيلومتر عن أقرب منطقة تتمركز فيها قوات تابعة لكييف.

ولم يذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ما إذا كانت قد وقعت أي أضرار، لكن التحرك سيمثل واحدة من أعمق محاولات الهجوم بطائرات مسيرة داخل أراضٍ روسية منذ بدء موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ولم يصدر تعليق فوري عن موسكو على المسألة، إلا أن صحيفة إزفيستيا الروسية ووسائل إعلامية أخرى أفادت بأن طائرة مسيرة أُسقطت في منطقة أورينبورج أمس الأحد وأن البنية التحتية المدنية لم تُصب.

وأكد المصدر الأوكراني أيضا تقارير هجوم أوكراني سابق بطائرات مسيرة على رادار (فورونيش-دي.إم) في منطقة كراسنودار جنوب البلاد في 22 مايو أيار.

واستشهدت الخدمة الروسية بإذاعة أوروبا الحرة، وهي منفذ إعلامي أمريكي، بصور ملتقطة بالقمر الصناعي تبين وقوع أضرار في موقع رادار (فورونيش-دي.إم) في منطقة كراسنودار. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الصور.

وعند سؤال المصدر الأوكراني عن سبب استهداف الرادارات، أجاب “تراقب تحركات القوات الأمنية والدفاعية الأوكرانية في جنوب أوكرانيا”.