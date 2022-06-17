مصرع ثالث ضابط من القوة الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني!

كشفت وسائل إعلام إيرانية معارضة الجمعة عن مقتل الضابط “وهاب فرامرزيان” من قوة الجو فضاء ( القوة الصاروخية ) التابعة للحرس الثوري الإيراني.

“وهاب فرامرزيان” هو ثالث ضابط تابع لهذه القوة يعلن عن مقتله خلال الأيام الماضية.

مقتل فرامرزيان يأتي بعد أيام قليلة على مقتل علي كماني ومحمد عبدوس، العضوين في وحدة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني بمدينتي خمين وسمنان وذلك في خبرين منفصلين بينهما ساعات قليلة، يوم أمس الأحد.

وقد أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة مركزي، في بيان لها، عن مقتل علي كماني “في حادث سير أثناء مهمة” في خمين.

وبعد ساعات، أفادت وكالة أنباء فارس بأن محمد عبدوس، مقتل الموظف في شركة سمنان للطيران “خلال مهمة” في سمنان.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن مقتل هذين العضوين والمهمة التي قتلا فيها.

يذكر أنه قبل أسبوع، توفي المتخصص في مجال الطيران في يزد، أيوب انتظاري، بشكل مريب، وأدلى المسؤولون المحليون بتصريحات متناقضة عنه؛ لكن مكتب محافظ يزد وصفه في رسالة مكتوبة بـ”الشهيد”، وزار عدد من المسؤولين عائلته.

جدير بالذكر أن وحدة الجوفضاء هي إحدى قوات الحرس الثوري الإيراني المسؤولة عن المهام الجوية والصاروخية والفضائية لهذه المؤسسة العسكرية، وقائدها هو أمير علي حاجي زاده.