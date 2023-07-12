الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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مصرع ثلاثة أفراد من الأمن المكسيكي في هجوم بمتفجرات

منذ 24 دقيقة
عناصر من الشرطة المكسيكية

عناصر من الشرطة المكسيكية

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أشار حاكم ولاية خاليسكو في المكسيك الى أن هجوما بمتفجرات شنه أفراد عصابة مشتبه بهم في غرب المكسيك مساء أمس الثلاثاء أسفر عن مقتل ثلاثة مسؤولين أمنيين وإصابة عشرة أشخاص.

وذكر حاكم الولاية إنريكي ألفارو أن الهجوم على الشرطة ومسؤولين بمكتب المدعي العام في الولاية “تصرف غير مسبوق ويوضح ما تستطيع فعله جماعات الجريمة المنظمة تلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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