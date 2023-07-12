مصرع ثلاثة أفراد من الأمن المكسيكي في هجوم بمتفجرات

أشار حاكم ولاية خاليسكو في المكسيك الى أن هجوما بمتفجرات شنه أفراد عصابة مشتبه بهم في غرب المكسيك مساء أمس الثلاثاء أسفر عن مقتل ثلاثة مسؤولين أمنيين وإصابة عشرة أشخاص.

وذكر حاكم الولاية إنريكي ألفارو أن الهجوم على الشرطة ومسؤولين بمكتب المدعي العام في الولاية “تصرف غير مسبوق ويوضح ما تستطيع فعله جماعات الجريمة المنظمة تلك”.

Esta noche, personal de la @FiscaliaJal y Policía de Tlajomulco sufrió un cobarde ataque con artefactos explosivos, que preliminarmente causaron la muerte de tres compañeros de la policía municipal y de la Fiscalía, así como 10 personas lesionadas. Se trata de un hecho sin… — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 12, 2023