مصرع جندي أوكراني قرب دونباس

أعلن المتحدث باسم قوات لوغانسك ألكسندر مازيكين أن جنديا أوكرانيا لقي مصرعه في مدينة زولوتي على خط التماس في دونباس، أثناء تدريب مع مشغلي مسيّرات “بيرقدار” التركية.

وقال إن “القوات الأوكرانية نظمت دورات تدريبية مع مشغلي طائرات “بيرقدار” تركية الصنع في مدينة زولوتي التي تسيطر عليها كييف جزئيا على خط التماس في دونباس” جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف: “خلال الإطلاق التالي للطائرة المسيرة، انفجرت قذيفة تابعة للطائرة إثر اصطدامها بالأرض، وألحقت إصابات شديدة بأحد المشغلين، مما أدى إلى وفاته فيما بعد”.

ودخلت في صيف عام 2020 إجراءات وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في دونباس، والتي تنص على الحظر الكامل لإطلاق النار، وتمنع نشر الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.

وأعلنت أوكرانيا، الخميس، بدء مناورات عسكرية، ردا على تدريبات تجريها روسيا على أراضي بيلاروسيا المجاورة، التي يعتبرها الغرب تصعيدا عسكريا روسيا بالمنطقة.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في بيان، إن “حشد القوات عند الحدود يمثّل وسيلة ضغط نفسي من قبل جيراننا.. لدينا اليوم ما يكفي من القوات للدفاع بشرف عن بلدنا”.

وأضاف أوليكسي ريزنيكوف، هذا الأسبوع، أن المناورات الأوكرانية، المُعلن عنها مسبقا، ستستمر أيضا من 10 إلى 20 فبراير/شباط.

ولفت إلى أن “القوات المسلحة ستتدرب على استخدام طائرات مُسيرة من طراز بيرقدار وصواريخ من طراز (جافلين) و(إن.إل.إيه.دبليو) المضادة للدبابات المقدمة من شركاء أجانب”.

ولم تذكر أوكرانيا عدد القوات أو المعدات المشاركة في مناوراتها.