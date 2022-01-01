مصرع خمسة عناصر من قوات "الباسيج" جنوبي إيران

قُتِل خمسة عناصر من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، مساء اليوم السبت، في مواجهات مع مجموعة مسلحة جنوبي إيراني، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة أنباء “إيرنا” الحكومية الرسمية، إن المواجهات اندلعت في منطقة كورين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران”.

وأضافت الوكالة إن “5 من قوات الحرس الثوري لقوا مصرعهم فيما قتلوا 6 مسلحين (لم تحدد هويتهم) وأصيب خمسة آخرين منهم بجروح”.

ولم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن هوية المجموعة المسلحة التي هاجمت قوات فيلق القدس وهي قوات برية تابعة للحرس الثوري تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان من المحافظات الأكثر فقراً في إيران، كما تتعرض المحافظة إلى التهميش والتمييز بسبب سياسات النظام كون غالبية سكانها من أبناء الطائفة السنية.

وتشهد هذه المحافظة ما بين الحين والآخر مواجهات مسلحة بين تنظيم جيش العدل البلوشي الذي يطالب بالاستقلال عن إيران وقوات الحرس الثوري.

ويرفع التنظيم شعار الصراع مع النظام الإيراني بهدف الدفاع عن أبناء القومية البلوشية الذين ينتمون للطائفة السنية.

وفي فبراير/شباط من عام 2019 تبنى تنظيم جيش العدل مسؤوليته عن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت حافلة كانت تقل عناصر من الحرس الثوري أدت الى مقتل 17 شخصا من الحرس في مدينة زاهدان عاصمة سيستان وبلوشستان.