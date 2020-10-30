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مصرع شابين في زلزال اليونان

منذ 6 دقائق
زلزال في اليونان

زلزال في اليونان

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لقي مراهقان مصرعهما في جزيرة ساموس اليونانية، الجمعة، إثر انهيار جدار مبنى في أعقاب زلزال قوي ضرب منطقة إيجه، حسبما أعلن جهاز الإطفاء.

وذكر التلفزيون الرسمي اليوناني أن الضحيتين طالبان يبلغان من العمر 15 و17 عاما. وهما أول قتلى الزلزال في اليونان.

وهز زلزال قوي اليونان وشعر به سكان العاصمة أثينا، وتشير التقديرات الأولية إلى أن قوة الزلزال الذي وقع شمالي ساموس نحو الساعة 1150 بتوقيت جرينتش بلغت قوته 6.6 درجة.

في السياق، أعلنت إدارة الأزمات والكوارث التركية، الجمعة، سقوط 6 قتلى و200 جريح كحصيلة أولية لزلزال قوي ضرب تركيا.

وبلغت قوة الزلزال 6.6 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة “سفري حصار” غربي تركيا.

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