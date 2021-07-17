مصرع شخصين بتحطم مروحية في أوكرانيا

اعلنت هيئة حالات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، عن تحطم مروحية من طراز “مي-2” في مقاطعة نيكولاييف بجنوب البلاد.

وذكرت الهيئة، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين.

أضافت الهيئة في بيانها: “في الساعة 06:08 من يوم 17 يوليو، تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز مي-2 تابعة لشركة ميريديان-أفيا-أغرو. وقع الحادث بالقرب من قرية زايف بمنطقة ميكولايف في مقاطعة نيكولاييف. وبعد سقوط المروحية، اندلعت النيران فيها. وأسفر الحادث عن مقتل الطيار ومساعده”.

وأشار البيان إلى أن حريقا اندلع على مساحة 6 أمتار مربعة وتمكن رجال الإطفاء من إخماده. وشارك في العملية سيارتا إطفاء و8 عناصر.