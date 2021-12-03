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مصرع شخص وجرح آخر في هجوم على قوات حفظ السلام في مالي

3 - ديسمبر - 2021
بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي

بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي

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تعرضت قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي اليوم الجمعة، لهجوم مسلحين مجهولين، مما أسفر عن مقتل موظف مدني وإصابة آخر.

وأفادت البعثة في بيان على “تويتر” بأن القافلة كانت في طريقها من مدينة كيدال الشمالية إلى جاو وتعرضت لإطلاق نار على بعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق بلدة بوريم.

وعادة ما يشن مسلحون وجماعات أخرى هجمات مسلحة في مناطق شاسعة من مالي على الرغم من الوجود الكثيف للقوات الدولية.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة نحو 13 ألف جندي في محاولة لاحتواء العنف.

ولقي أكثر من 250 من أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي حتفهم منذ أن بدأت مهامها عام 2013، مما يجعلها أخطر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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