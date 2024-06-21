مصرع ضابط وجندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين في معارك غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة 21 حزيران/يونيو 2024، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام جنوبي قطاع غزة أمس.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بجروح خطيرة بصاروخ مضاد للدروع في رفح، وتم نقل 5 جنود آخرين إلى مستشفى هداسا في القدس وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين من قوات الاحتياط لديه في هجوم بقذيفة هاون نفذته كتائب القسام قرب حي الزيتون في مدينة غزة أمس الخميس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 6 جنود أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أول أمس الأربعاء أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب بلغ 662 ضابطا وجنديا، أما عدد الجرحى فوصل إلى 3866 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 582 جروحهم خطيرة، ولا يزال 239 عسكريا يخضعون للعلاج إثر إصابتهم في معارك غزة.