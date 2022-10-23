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مصرع طيارين روسيين جراء تحطم طائرة عسكرية في سيبيريا

منذ 51 ثانية
مقاتلة من طراز سوخوي (سو-34)

مقاتلة من طراز سوخوي (سو-34)

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قال مسؤولون إن طائرة مقاتلة روسية تحطمت فوق بناية سكنية في مدينة إركوتسك في سيبيريا (الأحد 23-10-2022) مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

وفي منشور على تيليغرام، قال إيجور كوبزيف حاكم إركوتسك إن الطائرة تحطمت فوق منزل مؤلف من طابقين في المدينة. وقالت وزارة الطوارئ إن الطيارين قتلا ولا يوجد ضحايا آخرين.

والحادثة هي الثانية في غضون ستة أيام، إذ تحطمت يوم الاثنين الماضي مقاتلة من طراز سوخوي (سو-34) فوق بناية سكنية في مدينة ييسك بجنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وقالت وكالات أنباء روسية إن الطائرة التي تحطمت اليوم الأحد كانت من طراز سوخوي (سو-30). وقالت وزارة الطوارئ في بيان إن الطائرة تحطمت خلال اختبار طيران.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي نشوب حريق في عدة بنايات على ما يبدو وتصاعد دخان أسود كثيف منها.

    المصدر :
  • رويترز

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