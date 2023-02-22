مصرع عاملين و53 مفقودا بانفجار منجم شمال الصين

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وجرح ستة فيما فُقد 53 آخرون، الأربعاء، في انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين.

ووقع الحادث عند الساعة 13,00 (الساعة الخامسة ت غ) في منجم مفتوح يقع في غرب هذه المنطقة على ما ذكرت محطة “سي سي تي في” التلفزيونية العمامة.

وأوضح التلفزيون: “حتى الآن تأكد مقتل شخصين وإصابة ستة، وفقدان 53”.

وأوضح التلفزيون أن الانهيار وقع “في منطقة واسعة” من المنجم الذي تشغله شركة “شينجينغ كول ماينينغ كومباني”.

وأوضحت أن الانهيار “تسبب بطمر عمال وآليات” مضيفة أن فرق الإغاثة أرسلت إلى المكان.

وأمر الرئيس الصيني شي جينبيغ السلطات المعنية “بذل المستحيل للبحث عن المفقودين وإغاثتهم” على ما أضاف التلفزيون العام.

وأرسلت ثمانية فرق إغاثة تضم أكثر من 330 عنصرا إلى موقع الحادث فضلا عن أكثر من مئة آلية إنقاذ.

وكان نحو 40 شخصا يعملون تحت الأرض عندما انهار منجم للذهب في شيجيانغ في شمال غرب البلاد في ديسمبر/كانون الأول.

في عام 2021 أنقذ 20 عاملا من منجم غمرته المياه في إقليم شانشي في شمال البلاد فيما قتل اثنان.