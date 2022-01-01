الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرع عشرات الأشخاص إثر تدافع بأحد المزارات في الهند

1 - يناير - 2022
الهند

الهند

A A A
طباعة المقال

يعد ضريح شري ماتا فايشنو ديفي أحد أكثر المزارات الهندوسية احتراماً في شمال الهند، حيث يزوره عشرات الآلاف لأداء الصلاة ‏‏كل يوم. وفي هذا المجال، لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 13 آخرون في تدافع عند المزار في الساعات الأولى من ‏يوم السبت في كشمير.‏

وأوضح مسؤول هندي لوكالة فرانس برس أن “ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في تدافع عند مزار ديني ‏في الساعات الأولى من يوم السبت”.‏ وأضاف: “قد يكون عدد القتلى أعلى حيث كان الطريق إلى الضريح على قمة التل مزدحما بالمصلين الذين يحاولون القيام بزيارة ‏والصلوات المعتادة في العام الجديد”.‏

وأكد مسؤول آخر في إدارة الكوارث عدد القتلى أن التدافع وقع حوالي الساعة 2:45 صباحاً.‏ وقال: “أمرت الحكومة بإجراء تحقيق رفيع المستوى في حادث التدافع في ضريح شري ماتا فايشنو ديفي”.‏

من جانبه، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر “حزين للغاية للخسائر في الأرواح”، مضيفاً أنه على اتصال بالمسؤولين ‏المحليين. وتتكرر حوادث التدافع في الهند بمناسبة الاحتفالات الدينية التي غالبا ما تشارك فيها حشود كبيرة يصعب على الشرطة والمتطوعين ‏ضبطها.‏

    المزيد من أخبار العالم

    دمشق
    بمساعدة النظام.. مليشيات إيران تكثف شراء العقارات في دمشق
    الكاظمي وماكرون
    ماكرون يمنح رئيس الوزراء العراقي وسام "الشرف" الفرنسي
    عائلات الضحايا في إيران
    محاكمة تاريخية.. السجن المؤبد لـ"جزار المعارضين" في إيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    اللواء ابراهيم
    اللواء ابراهيم: أزمة الجوازات أزمة عمر