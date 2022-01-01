مصرع عشرات الأشخاص إثر تدافع بأحد المزارات في الهند

يعد ضريح شري ماتا فايشنو ديفي أحد أكثر المزارات الهندوسية احتراماً في شمال الهند، حيث يزوره عشرات الآلاف لأداء الصلاة ‏‏كل يوم. وفي هذا المجال، لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 13 آخرون في تدافع عند المزار في الساعات الأولى من ‏يوم السبت في كشمير.‏

وأوضح مسؤول هندي لوكالة فرانس برس أن “ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في تدافع عند مزار ديني ‏في الساعات الأولى من يوم السبت”.‏ وأضاف: “قد يكون عدد القتلى أعلى حيث كان الطريق إلى الضريح على قمة التل مزدحما بالمصلين الذين يحاولون القيام بزيارة ‏والصلوات المعتادة في العام الجديد”.‏

وأكد مسؤول آخر في إدارة الكوارث عدد القتلى أن التدافع وقع حوالي الساعة 2:45 صباحاً.‏ وقال: “أمرت الحكومة بإجراء تحقيق رفيع المستوى في حادث التدافع في ضريح شري ماتا فايشنو ديفي”.‏

من جانبه، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر “حزين للغاية للخسائر في الأرواح”، مضيفاً أنه على اتصال بالمسؤولين ‏المحليين. وتتكرر حوادث التدافع في الهند بمناسبة الاحتفالات الدينية التي غالبا ما تشارك فيها حشود كبيرة يصعب على الشرطة والمتطوعين ‏ضبطها.‏