أخبار العالم

مصرع عشرات الحوثيين بينهم قيادات بارزة في معارك صعدة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكدت مصادر طبية يمنية، وصول عشرات القتلى من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأسبوع الأخير، من بينهم قيادات عسكرية وأمنية بارزة، إلى مستشفيات ذمار وسط البلاد.

ولقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية، مصرعهم بينهم قيادات ميدانية بارزة في جبهات القتال بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد جراء المواجهات مع الجيش اليمني وغارات تحالف دعم الشرعية.

وأشارت المصادر، إلى أن من بين قتلى القيادات الحوثية الذين استقبلتهم ثلاجة مستشفى ذمار العام، هذا الأسبوع، القياديين في الميليشيات “قيس الهمداني، ومصطفى زبن الله الشبيبي، ومحمد نجيب الحاذق، وأبو شاهر السماوي، ولطف عبدالله الخلقي” وآخرين.

المزيد من الأخبار

ترحيب سعودي إماراتي بقبول حكومة اليمن…

إيران تفرج عن نائب عام طهران بعدما “استبعدت أن يكرر…

وذكرت مصادر محلية، أن هناك قيادات حوثية بارزة لقت مصرعها إلى جانب المذكورين، فيما لا تزال الميليشيات تتكتم عنهم حتى اللحظة.
ولفتت إلى أن الميليشيات الحوثية، بعد خسارتها للكثير من مقاتليها، وبعد رفض القبائل في محافظة ذمار رفدها بمزيد من المقاتلين، اضطرت إلى إرسال بعض قياداتها ممن يوصفون بـ”الزنابيل”، للقتال في جبهات الحدود.

وبالتزامن مع استقبال ثلاجة مستشفى ذمار العام عشرات من الجثث الحوثية بشكل أسبوعي، يتوسع الحوثيون في إنشاء مزيد من المقابر.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

 

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بيان سعودي إماراتي مشترك يرحب باستجابة الحكومة والانتقالي للدعوة للحوار

أخبار العالم

زوجة البشير المختفية متهمة بنهب الملايين

أخبار العالم

انطلاق “يوم الاقتراع الموحد” في روسيا

أخبار العالم

لماذا هدد ترمب بطرد مراسلي “واشنطن بوست” من البيت الأبيض؟

أخبار العالم

لودريان: استهداف الحوثيين لمطارات السعودية وضع لا يُطاق

أخبار العالم

باريس: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة بشأن النووي الإيراني