مصرع عشرات الحوثيين بينهم قيادات بارزة في معارك صعدة

أكدت مصادر طبية يمنية، وصول عشرات القتلى من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأسبوع الأخير، من بينهم قيادات عسكرية وأمنية بارزة، إلى مستشفيات ذمار وسط البلاد.

ولقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية، مصرعهم بينهم قيادات ميدانية بارزة في جبهات القتال بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد جراء المواجهات مع الجيش اليمني وغارات تحالف دعم الشرعية.

وأشارت المصادر، إلى أن من بين قتلى القيادات الحوثية الذين استقبلتهم ثلاجة مستشفى ذمار العام، هذا الأسبوع، القياديين في الميليشيات “قيس الهمداني، ومصطفى زبن الله الشبيبي، ومحمد نجيب الحاذق، وأبو شاهر السماوي، ولطف عبدالله الخلقي” وآخرين.

وذكرت مصادر محلية، أن هناك قيادات حوثية بارزة لقت مصرعها إلى جانب المذكورين، فيما لا تزال الميليشيات تتكتم عنهم حتى اللحظة.

ولفتت إلى أن الميليشيات الحوثية، بعد خسارتها للكثير من مقاتليها، وبعد رفض القبائل في محافظة ذمار رفدها بمزيد من المقاتلين، اضطرت إلى إرسال بعض قياداتها ممن يوصفون بـ”الزنابيل”، للقتال في جبهات الحدود.

وبالتزامن مع استقبال ثلاجة مستشفى ذمار العام عشرات من الجثث الحوثية بشكل أسبوعي، يتوسع الحوثيون في إنشاء مزيد من المقابر.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.