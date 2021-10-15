الجمعة 9 ربيع الأول 1443 ﻫ - 15 أكتوبر 2021 |
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مصرع عشرات المسلحين الحوثيين في غارات لقوات التحالف في “مأرب”

منذ 4 ساعات
الدفاعات الجوية للتحالف العربي

الدفاعات الجوية للتحالف العربي

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أعلن التحالف العربي أنه نفذ خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 40 عملية استهداف ضد قوات مليشيا الحوثي في مديرية العبدية والقرى المحيطة بها في محافظة مأرب وسط اليمن.

وذكر التحالف الذي تقوده الرياض اليوم الجمعة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن خسائر الحوثيين جراء هذه العمليات بلغت أكثر من 180 مقاتلا و10 آليات عسكرية.

وحمل التحالف جماعة “أنصار الله” الحوثية المسؤولية بسبب “مواصلة تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار”.

في غضون ذلك، أفادت وكالة “الأناضول” التركية نقلا عن مصدر محلي بأن الحوثيين سيطروا عن مركز مديرية العبدية التي يحاصرونها منذ ثلاثة أسابيع.

وكثف الحوثيون في فبراير الماضي عملياتهم العسكرية الرامية للسيطرة على مأرب التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف، وسط البلاد.

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