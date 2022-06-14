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مصرع مسلح بنيران الشرطة داخل مخيم صيفي للأطفال في تكساس

منذ 42 دقيقة
عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

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قتلت الشرطة الأميركية مسلحا في مخيم صيفي للأطفال بمنطقة دونكانفيل، جنوب دالاس بولاية تكساس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة Dallas Morning News إن الشرطة اشتبكت مع الرجل بعد ورود معلومات بوجوده في المنطقة المخصصة للأطفال.

ونقل موقع Law Officer التابع للشرطة عن السلطات في المدينة إن الرجل المسلح كان داخل المبنى الذي يحضر فيه 150 طفلا المخيم الصيفي.

وقالت السلطات: “حدد الضباط مكان شخص مسلح بمسدس واشتبكوا معه، ونقل المشتبه به إلى المستشفى وأعلن لاحقا وفاته”.

وأكدت إدارة شرطة دونكانفيل أنه لم يصب أي أطفال أو موظفين أو ضباط شرطة خلال المواجهة داخل دونكانفيل فيلدهاوس، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

ولم تكشف الشرطة عن أي معلومات عن المشتبه به أو ما الذي أدى إلى المواجهة المميتة.

وتأتي هذه الحادثة بعد 20 يوم تقريبا على قيام مراهق أميركي بولاية تكساس بقتل 21 شخصاً، إثنان منهم من الأساتذة و19 طفلا ًمن تلاميذ مدرسة “Robb Elementary” الابتدائية، قبل أن يتصدى له عنصر من حرس الحدود ويرديه قتيلا بالرصاص داخل المدرسة التي تضم 500 طالب.

وكان المراهق سلفادور راموس مجهزا بمسدس. وبعد أن قتل جدته صباح ذلك اليوم، قاد سيارة “بيك أب” توجه بها الى المدرسة، و راح يطلق النار “بشكل عشوائي. وتسبب راموس بجرح 17 آخرين، بينهم 15 طفلا يتم علاجهم في المستشفيات، بعضهم بحالة حرجة.

    المصدر :
  • الحرة

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