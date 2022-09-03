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مصرع مهاجرين أثناء محاولتهم عبور نهر ريو جراندي إلى الولايات المتحدة

منذ ساعة واحدة
هجرة غير الشرعية - تعبيرية

هجرة غير الشرعية - تعبيرية

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قال مسؤولو جمارك أمريكيون إن ثمانية مهاجرين لقوا حتفهم وتم إنقاذ 37 آخرون أثناء محاولتهم عبور نهر ريو جراندي إلى الولايات المتحدة بالقرب من إيجل باس بولاية تكساس.

وقال المتحدث باسم الجمارك وحماية الحدود إن أفراد دوريات الحدود إلى جانب وكالات الإطفاء والشرطة المحلية يبحثون عن ضحايا إضافيين محتملين بعد يوم من الحادث الذي وقع يوم الخميس.

وأضاف أن أفراد دوريات الحدود الأمريكية احتجزوا 53 مهاجرا بينهم 37 تم إنقاذهم من النهر. واعتقلت سلطات الحكومة المكسيكية 39 شخصا.

ويتم التركيز على تكساس في نقاش عام حاد حول الهجرة غير الشرعية والتي من المحتمل أن تلعب دورا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

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