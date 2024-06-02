مصرع نائب رئيس إدارة منطقة كوروتشانسكي في بيلغورود الروسية إثر انفجار ذخيرة

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، عن مصرع نائب رئيس إدارة منطقة كوروتشانسكي في المقاطعة نتيجة “انفجار ذخيرة”.

وكتب غلادكوف عبر “تلغرام” اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، “لدينا حادث طارئ. لقد لقي نائب رئيس إدارة منطقة كوروتشانسكي، أمين مجلس أمن المنطقة إيغور نيتشيبورينكو حتفه نتيجة انفجار ذخيرة”، دون ذكر ملابسات الحادث.

وأضاف غلادكوف أن ثلاثة مسؤولين آخرين هم رئيس إدارة المنطقة ورئيسا إدارة بلدتين فيها أصيبوا بجروح طفيفة، وتم تقديم المساعدة الطبية لهم.

وذكر غلادكوف أيضا أن 6 مدنيين أصيبوا بجروح في مدينة شيبيكينو جراء قصف مدفعي أوكراني صباح اليوم، مضيفا أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من الصباح أشار غلادكوف إلى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي وإسقاط عدد من الأهداف الجوية فوق بيلغورود.