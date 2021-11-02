مصرع 115 من مليشيا بغارات للتحالف قرب مأرب

أعلن ​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​، أن “الدفاعات الجوية قامت باعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما جماعة ​أنصار الله​ الحوثية اليمنية باتجاه ​جازان​ في السعودية”.

كما أكد التحالف مقتل 115 متمردا في غارات استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب.

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب. وقد صعّد الحوثيون في شباط (فبراير) عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنّه نفذ “26 عملية استهداف” لآليات وعناصر بالجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب والكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب ما أدى إلى تدمير 14 من الآليات العسكرية و”القضاء على 115 عنصراً إرهابياً”.