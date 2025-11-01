مصرع 13 شخصًا في انهيار أرضي بغرب كينيا

السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
قالت الشرطة الكينية إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم في الوادي المتصدع بغرب البلاد جراء انهيار أرضي حدث في وقت مبكر من صباح اليوم السبت عقب هطول أمطار غزيرة.

وقال بيتر مولينجي قائد شرطة مقاطعة إلجيو-ماركويت لرويترز إنه تم إنقاذ 19 شخصا ولا يزال هناك عدد غير معروف من المفقودين.

وذكر وزير الداخلية كيبشومبا موركومن في بيان أنه تم إرسال طائرات هليكوبتر تابعة للجيش والشرطة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

ولقي المئات حتفهم خلال السنوات القليلة الماضية جراء الانهيارات الأرضية والسيول في كينيا، حيث يقول العلماء إن تغير المناخ يتسبب في ظواهر مناخية أكثر تطرفا وتواترا.

كما أدت انهيارات أرضية في شرق أوغندا المجاورة إلى وفاة 13 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي، وفقا للصليب الأحمر المحلي.

    المصدر :
  • رويترز

