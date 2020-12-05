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مصرع 18 عامل في منجم فحم غربي الصين

منذ 13 دقيقة
عملية إنقاذ في أحد المناجم الصينية -أرشيفية

عملية إنقاذ في أحد المناجم الصينية -أرشيفية

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لقي 18 عاملا على الأقل مصرعهم نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين ، وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في المنطقة خلال شهرين، حسب ما أعلنته صحيفة شينخوا الصينية، اليوم السبت.

ووقع الحادث في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، بعد تسرب أول أكسيد الكربون.

وأعلنت الطوارئ الصينية، إنقاذ شخص بنجاح وأن عمليات انتشال الناجين لا تزال جارية، بحسب ما نقلته “سي جي تي إن” المحلية.

وكان 24 عاملا يقومون بتفكيك المعدات تحت الأرض بعد إغلاق المنجم لأكثر من شهرين. وتحقق السلطات بأسباب الحادث.

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن مصرع 16 شخصا في أواخر سبتمبر/أيلول بعد ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون في منجم سونجزاو للفحم في تشونغتشينغ.

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