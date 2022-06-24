مصرع 18 مهاجرا أثناء محاولتهم العبور إلى جيب مليلية الإسباني

قال المغرب إن 18 مهاجرا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى جيب مليلية الإسباني بشمال إفريقيا يوم الجمعة بعد مناوشات عنيفة استمرت ساعتين بين مهاجرين وقوات حرس الحدود وأدت أيضا إلى إصابة العشرات.

واقتحم نحو ألفي مهاجر سياجا عاليا يحيط بالجيب. وقالت السلطات المغربية والإسبانية إن هذا أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن حيث تمكن أكثر من 100 مهاجر من العبور من المغرب إلى مليلية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في باديء الأمر إن خمسة مهاجرين لقوا حتفهم في الهجوم على الحدود،بعضهم بعد سقوطه من السياج المحيط بمليلية أو سحقا، وإن 76 مهاجرا أصيبوا. وقالت في وقت لاحق إن 13 آخرين لقوا حتفهم.

وأضافت أن نحو 140 من أفراد قوات الأمن المغربية أصيبوا، منهم خمسة بإصابات خطيرة، لكن ذلك لم يسفر عن مقتل أحد من أفراد الأمن.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) إن الاقتحام جاء بعد يوم من اشتباك المهاجرين مع أفراد الأمن المغربي، الذين كانوا يحاولون إخلاء مخيمات أقاموها في غابة قرب مليلية. وقال عمر ناجي، رئيس الجمعية، إن الاشتباك كان جزءاً من عملية «ملاحقة مكثفة» للمهاجرين منذ استئناف القوات الإسبانية والمغربية الدوريات المشتركة، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة بالجيب. ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤول وزارة الداخلية المغربية المعني بملف الهجرة، والسيطرة على الحدود للتعليق.

ويعد هذا الاقتحام الأهم من نوعه لإحدى المدينتين المحتلتين، منذ منتصف مارس (آذار)، حين تبنت إسبانيا موقفاً مؤيداً للمغرب حول قضية الصحراء. وقبل أسابيع من هذا التحول في 2022 تجاوز عدد المهاجرين، الذين دخلوا سبتة ومليلية ثلاثة أمثال العدد، الذي دخل في نفس الفترة من 2021، وفي منتصف 2021 اقتحم نحو ثمانية آلاف شخص جيب سبتة، أو تسلقوا السياج على مدى يومين، مستغلين رفع المغرب على ما يبدو شبكة أمنية على جانبه من الحدود، في أعقاب خلاف دبلوماسي في البلدين.