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مصرع 20 شخصاً وجرح العشرات في انقلاب حافلة في البيرو

11 - فبراير - 2022
تحطم حافلة في البيرو

تحطم حافلة في البيرو

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أعلنت سلطات البيرو، أمس الخميس عن مصرع 20 شخصاً على الأقل، بينهم طفلة في الرابعة من العمر، إضافة لجرح 30 آخرين في حادث سقوط حافلة في منحدر بشمال البلاد.

وسقطت الحافلة من علو 100 متر في منطقة ليبرتاد النائية بعد ظهر الأربعاء، وفق الحكومة المحلية. ومضت ساعات قبل ورود الأنباء، نظراً لبعد المنطقة.

وكانت الحافلة في طريقها من تايابمبا إلى تروخيو، في رحلة تبلغ مسافتها 340 كلم وتستغرق 14 ساعة بسبب رداءة الطرق.

وكثيرا ما تقع حوادث مرور في البيرو لسوء حالة الطرق والسرعة والافتقار للافتات المرورية، عدا عن عدم صرامة السلطات في تطبيق القوانين.

في تشرين الثاني/ نوفمبر لقي 10 أشخاص حتفهم عندما خرجت حافلة صغيرة عن الطريق في أحد الأدغال شمال البيرو.

 

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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