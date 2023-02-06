الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرع 24 شخصاً جراء انتشار حرائق الغابات في تشيلي

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2023 6:03 صباحًا
حرائق الغابات في تشيلي

حرائق الغابات في تشيلي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

كافح رجال الإطفاء العشرات من حرائق الغابات المستعرة في تشيلي يوم (الأحد 5-2-2023) في محاولة للسيطرة على واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في البلاد منذ سنوات في الوقت الذي ارتفع فيه عدد قتلى هذه الحرائق إلى ما لا يقل عن 24 شخصا إضافة إلى إصابة ما يقرب من ألف آخرين.

وبدأت المساعدة الدولية في الوصول يوم الأحد من حفنة من الدول التي تعهدت بتقديم موارد، بما في ذلك طائرات وفرق لمكافحة الحرائق وخبراء.

وأعلن الرئيس جابرييل بوريك حالة الطوارئ في بلدات بيوبيو ونوبلي وأراوكانيا الجنوبية الريفية إلى حد كبير في محاولة لتسريع الإغاثة.

وقال مسؤولون يوم الأحد إن الحرائق التهمت نحو 270 ألف هكتار أو منطقة تعادل مساحة ولاية رود آيلاند الأمريكية تقريبا.

وأدت موجة الحر الشديدة خلال صيف نصف الكرة الجنوبي إلى تعقيد الجهود المبذولة لإطفاء النيران مع تجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق الأكثر تضررا 40 درجة مئوية.

وسعى المسؤولون في تشيلي إلى الحصول على مساعدة دولية لمكافحة هذه الحرائق.

وقالت السلطات إنها تعمل على تسهيل وصول مساعدات من البرازيل وكولومبيا والإكوادور وباراجواي وبيرو والبرتغال وفنزويلا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
مؤشر قياس الزلازل
بالفيديو.. أولى مشاهد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا
الشرطة الكولومبية
بسبب مافيا المخدرات.. رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي ينقل أسرته خارج البلاد!

الأكثر قراءة

فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
تجمد الأنهار والبحيرات في أميركا
الحرارة قد تصل إلى 50 تحت الصفر.. موجة قطبيّة لم يشهدها التاريخ!
عناصر من شعبة المعلومات
"الحوت" بقبضة شعبة المعلومات!