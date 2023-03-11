السبت 19 شعبان 1444 ﻫ - 11 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرع 5 مهاجرين جراء غرق زورق في بحر إيجه جنوب غرب تركيا

منذ 29 ثانية
غرق قارب مهاجرين- أرشيفية

غرق قارب مهاجرين- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال خفر السواحل التركي إن خمسة مهاجرين لقوا حتفهم عندما غرق زورق قبالة سواحل جنوب غرب البلاد (السبت 11-3-2023)، مضيفا أنه أنقذ 11 شخصا، فيما أعلنت اليونان العثور على خمسة مهاجرين آخرين كانوا على متن الزورق نفسه في جزيرة قريبة.

وأفاد خفر السواحل التركي أنه وصل إلى الموقع بعدما علم أن زورقا يغرق الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي (0320 بتوقيت جرينتش). وأنقذ خفر السواحل 11 شخصا، بينهم طفل، ونقلهم إلى ميناء ديدم لتسليمهم إلى المسعفين.

وقال خفر السواحل اليوناني إن تركيا أبلغته بشأن من تم إنقاذهم من “زورق نصف غارق” في مياهها. وأضاف أن خمسة أشخاص عُثر عليهم أحياء بجزيرة فارماكونيسي على بعد 19 كيلومترا تقريبا قبالة ساحل ديدم.

وأشار خفر السواحل اليوناني إلى أن هؤلاء قالوا إن إجمالي عدد ركاب الزورق كان 31. وقال خفر السواحل في كل من تركيا واليونان إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

كان خفر السواحل الإيطالي قد أعلن اليوم السبت إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر في ثلاث عمليات منفصلة قبالة الطرف الجنوبي للبلاد، بعد أسبوعين من وفاة ما لا يقل عن 74 عندما اصطدم قاربهم بالصخور بالقرب من الساحل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سيول ورياح عاتية تجتاح موزامبيق مع اقتراب الإعصار فريدي
سيول ورياح عاتية تجتاح موزامبيق مع اقتراب الإعصار فريدي
جندي من الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
خطير حقاً.. فيديو لضربة أوكرانية تمحو منظومة دفاع روسية متطورة
علم بريطانيا
"11 مليار إسترليني".. بريطانيا تعتزم منح الشركات إعفاء ضريبيا لثلاث سنوات

الأكثر قراءة

جويل حاتم وجورج الراسي
بالفيديو.. جويل حاتم تنهي حياتها خلال بث مباشر
هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
طقس لبنان
المنخفض الجويّ يقترب.. انخفاض سريع في الحرارة وأمطار وثلوج!