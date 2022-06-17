مصرع 6 أشخاص وجرح آخرين جراء انهيار مبنى في القاهرة

أعلنت السلطات المصرية عن وفاة ستة أشخاص، الجمعة، جراء كارثة انهيار عقار مكون من خمسة طوابق في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد أكدت قوات الحماية المدنية في العاصمة المصرية القاهرة انتشال جثامين ستة ضحايا في حادث انهيار أحد العقارات القديمة في منطقة الوايلي، فيما تواصل جهود رفع الأنقاض بحثاً عن ضحايا آخرين أسفل العقار المكون من خمسة طوابق.

كما تسبب انهيار المبنى في حدوث انهيارات جزئية للحوائط الحاملة لمنزلين مجاورين أُخليا من السكان، إلى حين فحصهما للتأكد من عدم تأثير ذلك على السلامة الإنشائية.

وفرضت قوات الأمن حصاراً أمنياً حول العقار المنهار، الذي وقع في حارة متفرعة من شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر التاريخية بحي الوايلي، بالتزامن مع بدء أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، وقطع جميع مرافق الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازياً حتى انتهاء معاينة اللجنة الهندسية المشكلة بمعرفة محافظة القاهرة حول الحادث.

وفي هذه الأثناء تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن انهيار العقار.

وفي بيانها، أشارت النائبة إلى أن “انهيار العقارات القديمة أصبح أمر في غاية الخطورة، حيث تحصد كل يوم أرواح لا ذنب لها، وتكون هي ثمار غياب الرقابة وتفشي فساد المحليات، لذلك تقدمت اليوم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، فور انهيار عقار بحي الوايلي”.

مشاهد جديدة من تواصل عمليات البحث عن ضحايا في انهيار مبنى بحي الوايلي وسط #القاهرة #الحدث pic.twitter.com/KlmgDcj8Gq — ا لـحـدث (@AlHadath) June 17, 2022