مصرع 7 أشخاص جراء السيول في إيران

لقي سبعة إيرانيين حتفهم نتيجة للسيول التي تتعرض لها البلاد ، حسب ما أفاد موقع “إيران إنترناشيونال” .

وأشارت الأنباء إلى أن عددا من المحافظات الإيرانية، تعرضت لسيول من الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد، مما أدى إلى تضرر المدن من خلال قطع الطرق، وتدمير عدد من المنازل، وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال الموقع الإيراني إن ما لا يقل عن 7 أشخاص ذهبوا ضحايا لهذه الأمطار في محافظتي بوشهر وهرمزغان جنوب إيران، منهم 5 أشخاص من عائلتين غرقوا بمنطقة سركوه، فيما عثر على جثة امرأة متوفية نتيجة الغرق بمدينة برازجان، وامرأة خرى توفيت بعد انهيار جبلي في قرية سوك.

وشهدت 5 محافظات هي أصفهان وبوشهر وفارس وهرمزغان ويزد، أمطارا غزيرة منذ السبت وحتى الإثنين، حيث تعمل فرق الهلال الأحمر بكامل طاقتها على انتشال الضحايا ومساعدة العالقين الذين تضررت منازلهم، بالرغم من الأوضاع السيئة التي تعيشها إيران جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عديد من الصور ومقاطع الفيديوهات الخاصة بتضرر مدن إيرانية من السيول التي تجتاح البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إيران إلى الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة، إذ سبق أن شهدت البلاد حوادث مماثلة في السنوات الماضية أدت إلى غرق العديد من القرى والمدن في محافظات مختلفة، ففي مارس 2019 قتل العشرات وجرح المئات من المواطنين للأسباب ذاتها.

في مطلع 2020، شهدت إيران أيضا فيضانات في محافظات متفرقة أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا، وإصابة مئات الأشخاص الآخرين، في بلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة.

Bushehr province, S #Iran

Rain leads to floods due to poor infrastructure.

Iran has the world's 2nd largest natural gas & 4th largest oil reserves. The money goes to:

-dictators like Assad

-terrorists like Hezbollah

-ballistic missiles

-a completely unnecessary nuclear program pic.twitter.com/E59WUkyjBU

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) December 6, 2020