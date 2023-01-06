الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 6 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرع 7 جنود في هجوم للقاعدة بجنوب اليمن

منذ 14 دقيقة
عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

A A A
طباعة المقال

قال مصدر عسكري وسكان إن سبعة جنود على الأقل قتلوا (الجمعة 6-1-2023) في هجوم جديد يُعتقد أن مسلحي تنظيم القاعدة نفذوه في محافظة أبين بجنوب اليمن، حيث تخوض قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالبلاد معركة ضد التنظيم.

وقال المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي محمد النقيب لرويترز إن الهجوم وقع في مديرية مودية في شرق أبين بالقرب من وادي عومران أثناء انتشار وحدات أمنية وعسكرية، إذ تعقبتها “العناصر الإرهابية” التي فجرت عبوات ناسفة في عربات عسكرية تقل جنودا مما أدى إلى مقتل سبعة وإصابة ثمانية آخرين.

وهذا هو أول هجوم على قوات الأمن في أبين منذ بداية العام الجديد، ويأتي في أعقاب هجمات نفذها التنظيم خلال الثلاثة الأشهر الماضية بالمحافظة نفسها وأودت بحياة عشرات الجنود.

وقالت مصادر محلية لرويترز إن التنظيم يحاول تعطيل التقدم العسكري بنصب كمائن باستخدام عبوات ناسفة ضد القوات الأمنية.

كان المجلس الانتقالي قد دفع بتعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى أبين في إطار العملية العسكرية بالمحافظة التي أطلق عليها اسم “سهام الشرق” قبل أربعة أشهر لملاحقة “العناصر الإرهابية” التي صعدت من هجماتها ضد القوات الأمنية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسعار النفط
النفط يتراجع بفعل قوة الدولار
ملايين الأوكرانيين نزحوا مع أطفالهم بسبب الحرب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
في ظل انخفاض درجات الحرارة.. شركة الكهرباء الأوكرانية تدعو الى ترشيد الاستهلاك
منطقة اليورو
تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر

الأكثر قراءة

كريستيانو رونالدو وجورجينا وأطفالهما
فيديو.. جورجينا تتجول بملابس كاجوال في صيدلية بالرياض
وزير الصحة فراس الأبيض
وزير الصحة يحذر... موجة جديدة من "كورونا" وصلت إلى لبنان
طوني بارود
بالصورة: طوني بارود يغادر لبنان نهائياً... وكلمات مؤثرة من ابنته