مصرع 7 جنود في هجوم للقاعدة بجنوب اليمن

قال مصدر عسكري وسكان إن سبعة جنود على الأقل قتلوا (الجمعة 6-1-2023) في هجوم جديد يُعتقد أن مسلحي تنظيم القاعدة نفذوه في محافظة أبين بجنوب اليمن، حيث تخوض قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالبلاد معركة ضد التنظيم.

وقال المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي محمد النقيب لرويترز إن الهجوم وقع في مديرية مودية في شرق أبين بالقرب من وادي عومران أثناء انتشار وحدات أمنية وعسكرية، إذ تعقبتها “العناصر الإرهابية” التي فجرت عبوات ناسفة في عربات عسكرية تقل جنودا مما أدى إلى مقتل سبعة وإصابة ثمانية آخرين.

وهذا هو أول هجوم على قوات الأمن في أبين منذ بداية العام الجديد، ويأتي في أعقاب هجمات نفذها التنظيم خلال الثلاثة الأشهر الماضية بالمحافظة نفسها وأودت بحياة عشرات الجنود.

وقالت مصادر محلية لرويترز إن التنظيم يحاول تعطيل التقدم العسكري بنصب كمائن باستخدام عبوات ناسفة ضد القوات الأمنية.

كان المجلس الانتقالي قد دفع بتعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى أبين في إطار العملية العسكرية بالمحافظة التي أطلق عليها اسم “سهام الشرق” قبل أربعة أشهر لملاحقة “العناصر الإرهابية” التي صعدت من هجماتها ضد القوات الأمنية.