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مصرع 8 مهاجرين بحادث مروري في إيران

4 - يناير - 2022
آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 11:29 صباحًا
إسعاف في أحد المشافي الإيرانية

إسعاف في أحد المشافي الإيرانية

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لقي 8 أشخاص يبدو أنهم لاجئون أفغان، مصرعهم جراء حادث سير بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران فجر اليوم الثلاثاء.

وحسب وكالة “تسنيم”، فإن شاحنة “بيجو” صغيرة تقل “مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين” انقلبت في الطريق بين مدينتي خاش وإیرانشهر، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 16 آخرين كانوا على متنها.

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى في مدينة خاش بست سيارات إسعاف.

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