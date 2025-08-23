مصرف قطر الإسلامي يوسع قاعدة مستثمريه عبر صفقة مشتركة دولية

قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم السبت إن مصرف قطر الإسلامي، وهو أكبر بنك إسلامي في البلاد، أعلن إتمام صفقة تمويل مرابحة بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات.

وأضافت الوكالة أن الاكتتاب جرى تغطيته بأكثر من مثلي حجمه المطروح وبسعر تنافسي، مما رفع قيمة التمويل الأساسي عند الإطلاق من 600 مليون دولار إلى مليار دولار.

وأوضحت أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف قطر الإسلامي أدارت عملية التمويل المشترك، وقادها بنك إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية وستاندرد تشارترد كمنسقين مشتركين ومديري السجلات.

وأفادت الوكالة القطرية بأن مصرف قطر الإسلامي أسند دور وكيل التسهيلات البنكية إلى بنك إتش.إس.بي.سي السعودية. وعملت شركتا نورتون روز فولبرايت ووايت اند كايس مستشارين قانونيين لوكلاء التمويل الرئيسيين، إضافة إلى المصرف.

وقال مصرف قطر الإسلامي إن الصفقة حظيت “بدعم قوي من مجموعة متميزة من البنوك الإقليمية والآسيوية والدولية، مع مشاركة واسعة من 15 مؤسسة مالية، ما أسفر عن تغطية بفائض كبير وتوزيع جغرافي متنوع”.

ونقلت الوكالة عن باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي قوله تعليقا على إتمام الصفقة “هذا التمويل المشترك حظي باهتمام كبير من بنوك عالمية وإقليمية، مما سمح للمصرف بتوسيع قاعدة مستثمريه وبناء علاقات قيمة وطويلة الأمد”.

وأضاف “الطلب القوي رغم ظروف السوق العالمية الصعبة يعد دليلا واضحا على قوة الاقتصاد القطري ومتانة المركز المالي للمصرف ومكانته كمصرف إسلامي رائد في قطر والمنطقة ودليلا على ثقة المستثمرين في أداء المصرف واستراتيجية أعماله الناجحة”.