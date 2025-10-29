الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
مصرف قطر المركزي يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس

منذ ساعتين
مصرف قطر المركزي

خفض مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس مقتفيا أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي اتخذ القرار نفسه في وقت سابق اليوم.

وقال البنك في بيان إنه قلص سعر فائدة الإقراض إلى 4.6 بالمئة، وسعر إعادة الشراء إلى 4.35 بالمئة، وسعر فائدة الإيداع إلى 4.1 بالمئة، على أن يسري ذلك بدءا من يوم غد الخميس الموافق 30 أكتوبر تشرين الأول.

بينما أعلن مصرف الإمارات المركزي في بيان اليوم، خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.15 بالمئة إلى 3.90 بالمئة اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 30 أكتوبر تشرين الأول

من جهته، أعلن مصرف البحرين المركزي في بيان خفض سعر فائدة الإيداع لليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة من 4.75 بالمئة، على أن يسري ذلك بدءا من يوم غد الخميس الموافق 30 أكتوبر تشرين الأول.

وجاء ذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

    المصدر :
  • رويترز

