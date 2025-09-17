الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
مصرف قطر المركزي يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس

قال مصرف قطر المركزي إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء.

وذكر البنك في بيان أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35 بالمئة، وسعر الفائدة على الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85 بالمئة، وسعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60 بالمئة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي آخر المستجدات، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء على خفض متوقع لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وأشار إلى أن خفضين إضافيين قادمان قبل نهاية العام، وسط تزايد المخاوف بشأن سوق العمل الأميركي.

في تصويت جاء بأغلبية 11 مقابل صوت واحد – وهو مستوى أقل من الانقسام الذي توقعته وول ستريت – خفّضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين % 4 و4.25% وكان الحاكم الجديد ستيفن ميران هو الوحيد الذي عارض القرار، مطالبًا بخفض بمقدار نصف نقطة.

أما الحاكمان ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذان كان يُتوقع احتمال اعتراضهما، فقد صوتا لصالح خفض الفائدة بربع نقطة. وجميع هؤلاء عيّنهم الرئيس دونالد ترامب، الذي ضغط مرارًا على الفيدرالي لتسريع وتيرة الخفض بخطوات أكبر وأكثر عدوانية.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن النشاط الاقتصادي “تباطأ”، مع إضافة إشارة إلى أن وتيرة نمو الوظائف تباطأت، وأن التضخم “ارتفع وظل مرتفعًا نسبيًا”، وهو ما يضع هدفي الفيدرالي المزدوجين – استقرار الأسعار والتوظيف الكامل – في حالة من التضارب.

وأضاف البيان: “لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية مرتفعة، وترى اللجنة أن المخاطر السلبية تجاه التوظيف قد زادت.”

    المصدر :
  • رويترز

