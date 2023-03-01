مصريّون شعروا باهتزازات واضحة.. هل سُجّل زلزال في القاهرة اليوم؟

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أنّه تلقى تقارير عدة من المواطنين عن شعورهم باهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى، نافيًا حدوث زلزال في المنطقة.

وذكر أنّه تم رصد اهتزازات ناجمة عن أعمال إنشائية في المنطقة، من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل، ولم يتم تسجيل أي زلازل في المنطقة.

وأشار المعهد إلى أنه لا يوجد داع للقلق بشأن هذه الاهتزازات، التي يمكن أن تكون ناجمة عن الأنشطة الإنشائية المجاورة، ومع ذلك، يجب على المسؤولين عن هذه الأعمال الإنشائية توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للأمان والسلامة.

وتابع قائلًا: “إنه وفي حالة وجود أي تطورات أو مستجدات، سيتم إصدار بيانات إضافية من قبل المعهد”، حيث طلب من الجميع البقاء على اتصال مع المعهد للحصول على أي معلومات إضافية.