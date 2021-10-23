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مصر أنفقت 400 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا

23 - أكتوبر - 2021
مصر تواصل تسجيل إصابات منخفضة بكورونا

مصر تواصل تسجيل إصابات بكورونا

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كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الجمعة، عن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر.

وقال تاج الدين خلال اتصال لبرنامج “الحكاية” الذي يذاع على قناة “إم بي سي مصر”إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في تصاعد يومي.

وأضاف: “هناك تصاعدا في حالات الإصابة بكورونا، بشكل يومي، وعدد الوفيات المعلنة تعد انعكاسا لفترة سابقة”.

وأفاد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية بأنه كلما ازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن الأمر يعني زيادة عدد الحالات التي تحتاج إلى الدخول للمستشفى، لافتا إلى أن درجة الإصابة بكورونا تتطور، بشكل سريع، نتيجة لكمية الفيروس التي دخلت الجسم، والتي تعود إلى درجة مناعة الشخص نفسه أمام الفيروس.

وشدد عوض تاج الدين على وجوب الحصول على التطعيم ضد الفيروس، مؤكدا أن مصر قامت بملحمة كبرى نتج عنها توفير اللقاحات، مشيرا إلى أن بلاده أنفقت حوالي 300 – 400 مليون دولار، من أجل الحصول على اللقاح.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة التعليم والبحث العلمي كل الطلاب غير المطعمين ضد كورونا بسرعة التوجه إلى أي من نقاط تلقي اللقاح المحددة داخل الجامعات والمخصصة لهم.

ولفتت في بيانها إلى أنه تم إمداد ما يقرب من 1.2 مليون جرعة من لقاح فيروس “كورونا” المستجد داخل الجامعات حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي شملت الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتابعت أنه تم توفير تلك الكمية من الجرعات داخل 302 مركز تطعيم في 60 جامعة مصرية.

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