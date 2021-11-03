مصر.. إحباط محاولة تهريب 215 ألف قرص كبتاغون

أعلنت السلطات المصرية، عن إحباط محاولة تهريب 215 ألف قرص كبتاغون مخدرة مخبأة أسفل حمولة فاكهة، إلى داخل البلاد، عبر ميناء نويبع البحري.

وفي التفاصيل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ، اعتزام أحد الأشخاص، وهو يحمل جنسية إحدى الدول، ويعاونه مستخلص جمركي يحمل ذات الجنسية، وهما متواجدان خارج البلاد، بجلب كمية كبيرة من عقار الكبتاغون المخدر عبر ميناء نويبع البحري.

واستخدم المتهم شاحنة “براد” دون علم قائدها، وقام بإخفاء الحبوب ضمن شحنة كبيرة من الفاكهة.

وبعد تفتيش الشاحنة، تم وضبط أقراص الكبتاغون، وقدرت قيمتها بـ7 ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو نصف مليون دولار.

يشار إلى أن السلطات المصرية، ضبطت في شهر حزيران- يونيو الماضي من هذا العام شحنة مخدرات قادمة من مناطق نظام الأسد ويتهم “حزب الله” اللبناني بمشاركة الفرقة الرابعة بقوات النظام بالقيام بأنشطة تهريب المخدرات.

وبعد نشوب الحرب في سوريا سنة 2011، وانتشار ميليشا حزب الله على أراضيها، انفتح الباب بشكل أوسع لاستغلال الفوضى لزراعة وتصنيع المخدرات هناك، ومنها الكبتاغون شديد الخطورة، حتى لا يكد تمر أسابيع دون الإعلان عن ضبط شحنات ضخمة من المخدرات قادمة من سوريا أو لبنان إلى السعودية، مصر، اليونان، إيطاليا، وغيرها.

وتنشط مصانع حبوب الكبتاغون في عدة أماكن في لبنان، أبرزها في البقاع (شرق)، وفي شمال البلاد، كما يصنّع في سوريا والعراق.