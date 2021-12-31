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مصر.. إخلاء سبيل ابنة القرضاوي

31 - ديسمبر - 2021

ابنة القرضاوي

وكالة أنباء الشرق الأوسط
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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، نقلا عن مصدر مسؤول أنه تم إخلاء سبيل علا القرضاوي بموجب قرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على ابنة القرضاوي وزوجها، عام 2017 على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام لـ”جماعة إرهابية”.

وتشمل هذه القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وعلى رأسهم محمد مرسى، الرئيس المصري المتوفي، حيث واجهوا تهما بالمشاركة في “تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة”.

يذكر أن يوسف القرضاوي، البالغ 90 عاما، يعتبر زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، ويقيم في قطر.

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