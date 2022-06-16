مصر.. إلغاء جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان الخميس الواقع في 16 حزيران، أنه قرر إلغاء جميع القيود التي كانت مفروضة على دخول المصريين والأجانب بسبب فيروس كورونا.

وأضاف: “اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية قد وافقت على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم (1) لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا”.

وأوضح البيان أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، استعرض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلا إنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، وكذلك 4.5 مليون جرعة تنشيطية، فيما تتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.

ويعني رفع القيود أنه لم يعد شرطا لدخول مصر أن تكون مع المسافر شهادة رسمية معتمدة بشأن التحصين بكامل جرعات فيروس كورونا، أو نتيجة اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس.