مصر.. ارتفاع بإصابات كورونا اليومية وانخفاض بالوفيات

أعلنت وزارة الصحة، منتصف ليلة الإثنين/ الثلاثاء، تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر إلى 217186 حتى الآن، بينما تم تسجيل 40 حالة وفاة، بما يقل 4 حالات عن الأمس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 12778 وتستقر نسبتها عند 5.89% لإجمالي عدد المصابين.

وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 163812 بخروج 333 مصابا من مستشفيات العزل، وذلك بعد اختفاء الأعراض لمدة 10 أيام، وفقا لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصر السماح بأداء الصلوات في المساجد، وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

كما قررت عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية، وكذا عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع المتابعة المستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

وقررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل/نيسان، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الإلتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

وفي اتجاه مخالف لما سبق؛ قررت اللجنة استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، مع عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.