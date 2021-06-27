مصر: استنفذنا كافة الوسائل المتاحة في أزمة سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده والسودان استنفدا الوسائل في التعامل مع إثيبويا، وذلك في سياق تعليقه على عدم رضوخ أديس أبابا لقرارات مجلس الأمن في حالة انعقاد الجلسة التي طالبت بها مصر والسودان.

شكري أضاف في تصريحات متلفزة شكري “إذا أقدمت على ذلك فهو دليل على عدم وجود الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، بما يكشف الموقف والسياسية الإثيوبية وبالتالي يصبح على المجتمع الدولي التعامل مع ذلك التعنت”، موضحا: “في هذه الحالة ستكون كلا من مصر والسودان قد استنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الأطر السياسية سواء مفاوضات ثلاثية أو برعاية الولايات المتحدة ثم الاتحاد الإفريقي ثم مفاوضات الإطار الأممي”.

الوزير المصري بين أنه “إذا رفضت إثيوبيا كل ذلك سيكون قد انكشف للمجتمع الدولي التعنت الإثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية لحلحلة الموقف وفي المقابل مرونة الجانبين المصري والسوداني” مشيرا إلى أنه “بمجرد تقدم كلا من مصر والسودان بطلب لعقد جلسة الأمن يكون كافيا لعقد الجلسة وليس شرطا أن تكون دعوة الانعقاد من قبل أحد الأعضاء في مجلس الأمن”.

في سياق متصل أشارت الحكومة المصرية إلى أن ملف السد سيكون حاضراً خلال مشاورات رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل مع مسؤولين أميركيين.