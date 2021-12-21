الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر.. الاستعداد لتسلّم 36 قطعة أثرية هرّبت لإسبانيا

21 - ديسمبر - 2021
علم مصر

علم مصر

A A A
طباعة المقال

انتهت النيابة العامة المصرية من إجراءات تغليف وشحن قطع أثرية مستردة من إسبانيا تمهيدا لإعادتها للأراضي المصرية.

كان وفد النيابة العامة اليوم الثلاثاء، قد انتهى من الإشراف على إجراءات تغليف وتحريز وشحن ست وثلاثين قطعة أثرية مستردة ونقلها إلى مطار مدريد بالمملكة الإسبانية، بالتنسيق مع مسؤولي السفارة المصرية هناك تمهيدًا لإعادتها للأراضي المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن استرداد القطع الأثرية المهربة قد تمّ بدعم السلطات الإسبانية بدءًا من الإخطار بضبط تلك القطع وموافاة السلطات المصرية بذلك، ومتابعة الإجراءات وإجابة طلبات التعاون القضائي، وصولًا لصدور حكم من القضاء الإسباني بإعادتها.

وجرى التحضير لإجراءات تسليمها للسلطات المصرية، وذلك في ضوء العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، الأمر الذي عبر عن إرادة صادقة لدى السلطات الإسبانية في التعاون مع نظيرتها المصرية لإعادة القطع الأثرية المهربة.

    المزيد من أخبار العالم

    الدولار
    الدولار يتراجع أمام اليورو والاسترليني
    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
    إيران تدعو إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق نووي
    علما إسرائيل وبولندا
    إسرائيل وبولندا تتفقان على تحسين العلاقات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة