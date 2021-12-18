مصر.. انطلاق مؤتمر جامعة الأزهر حول تغير المناخ

انطلقت اليوم السبت، فعاليات أعمال مؤتمر جامعة الأزهر- المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، في مصر تحت عنوان “تغير المناخ، التحديات والمواجهة”.

وانطلق المؤتمر، برعاية الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وحضور شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ومشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والمثقفين والشخصيات العامة والفاعلة في المجتمع، حيث سيناقش المؤتمر عددا من المحاور ممثلة في تغير المناخ والطاقة، وتغير المناخ والصحة، ودور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، والتلوث وآثاره على المناخ، والتكيف الفعال، وتغير المناخ والصناعة، وتأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، والاستدامة وتغير المناخ، والحلول العملية لتغير المناخ، وتغير المناخ والمياه، وتغير المناخ والزراعة، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ، ودور القيادات الدينية في التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، ودور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية.

وخلال كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر شدد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، على أن “قضية تغير المناخ لا تهدد بلدا دون آخر، بل هي تهديد للعالم كله، وأنه يتعين على كل منا أن يقوم بالمواجهة كل في مجاله”.

وأضاف: “كما تؤدي الدولة دورا رائدا في مواجهة تغير المناخ، لذا كان ثقة العالم في تنظيم مصر لمؤتمر المناخ القادم”، مشيرا إلى أن” دور علماء الدين هو دعم الخبراء في كافة المجالات، فالشريعة شرعت لمصلحة العباد سواء بدرء مفسدة أو جلب مصلحة فالشريعة مبناها مصالح العباد، وهي عدل كلها وحكمة”.

من جهته اعتبر رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، أن “قضية المناخ قضية قديمة حديثة متجددة، وتعد من أكثر القضايا التي يشهدها الكوكب تعقيدا، ورغم ذلك لا تشغل أذهان كثير من العامة الذين يظنون أن المناخ لا يتأثر بأفعال البشر”، مؤكدا أن “الشعوب الفقيرة مازالت تدفع فاتورة باهظة، ثمنا لرفاهية الدول الصناعية الكبرى، واستغلالها للبيئة وتسببها في التلوث وارتفاع درجة حرارة الكوكب”، موجها نداء إنسانيا بضرورة وضع مستقبل الأجيال القادمة نصب أعينهم والتفكير في شكل العالم، من خلال اضطلاع كل طرف بمسؤولياته، والالتزام بمبدأ المسؤولية المشتركة، الذي أقرته الأديان والمواثيق الدولية.

وستعقد جلسات المؤتمر وفعالياته على مدار ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم السبت ولغاية الاثنين المقبل، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقا من سعي “الأزهر الشريف” لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدا وتحضيرا ودعما لمؤتمر الأمم المتحدة “COP27” الخاص بالتغير المناخي الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.