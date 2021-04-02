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مصر.. انفصال 6 عربات قطار نوم في طريقها لأسوان

2 - أبريل - 2021
قطار

قطار

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انفصلت 6 عربات من قطار النوم المتجه من القاهرة شمالي مصر إلى أسوان جنوبا، وتوقفت في محطة منقباد، وكانت غرفة عمليات المحافظة، قد تلقت إخطارا فجر اليوم يفيد بانفصال 6 عربات من قطار النوم 82 وملاحظة الواقعة بعد وصول القطار لمحطة أسيوط بالمحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو محطة السكة الحديد وسكرتير عام أسيوط لموقع البلاغ.

والقطار المكون من 13 عربة انفصلت عنه 6 عربات محملة بالركاب، واستكمل القطار سيره بـ7 عربات فقط دون العربات الأخيرة، التى تعطلت على خط السكة الحديد بعد محطة منقباد، وكان القطار وصل محطة الأزهر التالية لها.

وعلى الفور جرى سحب العربات المنفصلة بواسطة جرار(قاطرة) قطار آخر وتم وصلها وربطها بالقطار واتمام الصيانة اللازمة، واستكمل القطار رحلته دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وذلك بحسب اليوم السابع.

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