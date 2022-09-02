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مصر.. انقلاب حافلة يُسفر عن 8 قتلى وعشرات الإصابات

منذ 53 دقيقة
عربة إسعاف في مصر

عربة إسعاف في مصر

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أفاد مصدران طبيان في مصر الجمعة 2 أيلول بأن ثمانية لقوا حتفهم، وأصيب 40 آخرون في حادث انقلاب حافلة رحلات في طريق السخنة-الجلالة شرقي القاهرة، مشيرَين إلى أن عدد الوفيات مرشّح للزيادة.

وقال المصدران إن الحادث أسفر عن وفاة ست نساء ورجل وطفل لم يتم التعرف على هوية أي منهم بعد، فيما يجري نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وذكر مصدر أمني أن الحافلة انطلقت من القاهرة صباحًا، في طريقها إلى العين السخنة لقضاء يوم في منتجع الجلالة أكوا بارك، إلّا أنّ الحادث وقع قبل قليل من وصولها.

وقال مصدر طبي إنّ بين المصابين 15 في حالة خطرة.

يُشار إلى أنّ حوادث المرور تتكرر في مصر لأسباب منها ضعف الالتزام بقواعد القيادة والصيانة الدورية للسيارات.

    المصدر :
  • رويترز

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