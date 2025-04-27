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مصر.. انهيار سور يصيب العشرات في حفل تامر حسني

منذ يوم واحد
مصر

مصر

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شهد حفل النجم تامر حسني، الذي أقيم مساء السبت في “قصر البارون” بمنطقة مصر الجديدة، حادثا مروعا، بعد انهيار حامل إنارة وشاشات مخصصة للإضاءة، مما أدى إلى إصابة 20 شخصا من بين الحضور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة توثق لحظة سقوط الحامل الحديدي وسط تجمع الجمهور، وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الحاضرين، خاصة مع الإصابات التي وقعت نتيجة الحادث.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن هذا الحادث وقع قبل صعود تامر حسني إلى المسرح بدقائق، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحفل فور وقوع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

وبحسب التحقيقات الأوّلية، تلقّت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا عاجلا يفيد بسقوط “ستاند” إنارة خلال الحفل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى الموقع لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من خلال الفحص أن الهيكل الحديدي المخصص للإضاءة اختل توازنه وسقط على عدد من الحضور، مما أدى إلى وقوع الإصابات.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، بما في ذلك مراجعة اشتراطات السلامة والتأمين داخل موقع الحفل.

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