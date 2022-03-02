مصر.. بدء التجارب السريرية للقاح “Egyvax“ ضد كورونا

في إطار متابعتها لإطلاق اللقاح الخاص بها، كشفت مصر، مساء الثلاثاء، بدء التجارب السريرية للقاح المصري إيجي فاكس“Egyvax“ المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك عبر مؤتمر صحفي بحضور ممثل الصحة العالمية في مصر.

وفي مؤتمر صحافي ، أكدت ممثلة الصحة العالمية في مصر “نعيمة القصير”،ان المنظمة تدعم جهود التوصل للقاح مصري ضد كورونا،مهنّئة مصر لاختيارها من بين 6 مراكز لتوطين صناعة لقاحات تقنية ”ميرنا“ في إفريقيا، ودعم المنظمة لجهود مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين صناعة لقاح وطني ضد كورونا.

وأفادت “القيصر” بأن منظمة الصحة العالمية تنظر إلى مصر بأنها احدى أكبر الدول العربية، وأن لها تجربة يجب أن يُستفاد منها عبر مواجهة التحديات، وتحويلها لفرص ونجاحات، مشيرة إلى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح كورونا عبر تصنيع ”إيجي فاكس“، و“سينوفاك فاكسيرا“، وتوفير غيرها من اللقاحات بمعايير دولية.

في سياق متصل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي “خالد عبد الغفار، “أن الإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري ”إيجي فاكس“ يمثل تطورًا شديد الأهمية لمدى نجاح التجربة المصرية ضد كورونا على مدار سنتين، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية والمنظمات الدولية، فضلاً عن أنه يأتي تتويجًا لجهود عدد من العلماء والباحثين المصريين تجاه أزمة كورونا من مختلف الجهات المعنية، مشيرا الى أن اللقاح الجديد يمثل ثمرة لما تمتلكه مصر من إمكانيات لإنتاج اللقاحات واعتمادها عالميًّا، كما يعكس قدر الرعاية الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي للعلماء والباحثين المصريين؛ إيمانًا بقدراتهم العلمية والبحثية المتميزة.

واذ كشف أن جهود تصنيع اللقاح المصري ضد كورونا جاءت بتوجيه ودعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفت عبدالغفار إلى سعي الحكومة المصرية على توطين صناعة اللقاحات محليًا في مصر، سواء التي يجري العمل عليها بوساطة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ”فاكسيرا“، المملوكة للدولة، أو عبر القطاع الخاص الوطني الجاد، مثل شركة ”إيفا فارما“، موضحًا أن امتلاك القدرة على صناعة اللقاحات، تلك الصناعة الإستراتيجية الهامة، هي بمثابة ملف أمن قومي.

وأكد رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي القوات المسحلة أن مصر تشهد لحظة تاريخية بإنتاجها لقاحًا مصريًّا محلي الصنع، بفضل القيادة السياسية الحكيمة لمصر.