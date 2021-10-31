مصر.. بدء التحقيق بواقعة تسمم 47 سائحاً في الغردقة

أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الأحد، بدء التحقيق في واقعة ‏تسمم 47 سائحاً بينهم 29 مواطناً روسياً في مدينة الغردقة بالبحر ‏الأحمر‎.‎

وأشارت النيابة العامة، في بيان لها، إلى “تلقيها بلاغا يوم الثلاثين من ‏شهر أكتوبر الجاري بإعياء أربعة عشر نزیل من دولة إستونيا مقيمين ‏بفندق بالغردقة عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى، فأمر ‏المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة”.‏

وأضافت أنها “انتقلت لإجراء معاينة في مقر الفندق وفي صحبتها لجنة ‏طبية، وتبين أثناء المعاينة إعياء تسعة وعشرين آخرين من دولة روسيا، ‏وأربعة من دولة التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج”.‏

وأكد البيان أن النيابة العامة أمرت بحجز مساعد مدير الأغذية ‏والمشروبات ومسئول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة، فيما نسب إليهم من ‏اتهامات، مشيرة إلى قرار قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية ‏بوزارة السياحة بغلق الفندق لوجود خطورة على الصحة العامة ‏وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ‏بشأن فيروس كورونا، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف ‏مدير الفندق لمدة ثلاثة شهور لما بدر منه من مخالفات، وجار استكمال ‏التحقيقات‎.‎

وكانت السفارة الروسية بالقاهرة قد أبلغت في وقت سابق أن الأطباء ‏يخططون لإخراج السائحين المتسممين الذين نقلوا إلى مستشفى في ‏الغردقة المصرية‎.‎