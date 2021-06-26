مصر تؤكد ضرورة العمل المشترك لحل أزمة سد النهضة

أكدت الحكومة المصرية على ضرورة العمل بشكل مشترك بهدف الوصول إلى مبادرة دولية لحل أزمة سد النهضة الشائكة، لافتة إلى أن تلك المبادرة الدول الثلاث صاحبة الشأن، في إشارة إلى كل من “مصر والسودان وإثيوبيا”.

ودعت الحكومة المصرية الإدارة الأمريكية لممارسة لمزيد من الضغط على الحكومة الإثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة، وإمكانية وقف الخطوات أحادية الجانب لا سيما مسألة ملء السد.

يشار إلى أن أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة في مصر “عباس شراقي أكد في وقت سابق، أن الدراسات العلمية لسد النهضة تشير إلى احتمالية كبيرة لانهيار السد، ويجب أن نواصل التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ولاسيما أن إثيوبيا فيها أكبر فالق وهذا يسبب مخاطر كبيرة للمشروعات المائية، خاصة أن النظام المطري فيها شديد ويسقط على قمم الجبال.

في ذات السياق، قدمت الحكومة المصرية مقترحاً بالعودة إلى مقترح حل سبق للجانب الأمريكي أن طرحه على الدول الثلاث، مشيرةً إلى أن ملف السد سيكون حاضراً خلال مشاورات رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل مع مسؤولين أميركيين.

يذكر أن التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، تصاعد مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيها”، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.