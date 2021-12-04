مصر تؤكد عدم تسجيل إصابات بالمتحور “أوميكرون”

أكدت الحكومة المصرية، على عدم تسجيل أو رصد أي إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديدة “أوميكرون”.

وأكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي المصري، القائم بأعمال وزير الصحة، أنه “لا يوجد أي ظهور لحالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” في مصر حتى الآن”.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح خالد عبد الغفار أنه تم أخذ عينات من جميع المحافظات، والتي أكدت عدم ظهوره بمصر، لافتا إلى أن الدولة المصرية مستعدة للتعامل مع كافة متحورات فيروس كورونا.

وأضاف عبد الغفار، أن المنظمة الصحية في مصر قادرة على التعامل مع متحور “أوميكرون”، مشيرا إلى أنه “لا توجد أي دولة قادرة على منع دخول أي متحور إليها، ولكن علينا الاستعداد الجديد للتعامل مع أي مستجدات طارئه”.

بدوره، ترأس خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعاً صباح اليوم السبت، بمقر عام ديوان وزارة الصحة والسكان، للجنة العلمية المشتركة بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة مستجدات متحور فيروس كورونا “أو ميكرون”.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بزيادة عدد العينات التي يتم فحصها من خلال التسلسل الجيني للفيروس في جميع محافظات الجمهورية، وخاصةً في المحافظات ذات التردد السياحي المرتفع، لرصد أي تحويرات، مشدداً على الانعقاد الدائم للجنة لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.