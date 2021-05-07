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مصر تبدأ تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

7 - مايو - 2021
كورونا في مصر

كورونا في مصر

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تبدأ مصر اليوم تنفيذ مقررات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، القاضية بإغلاق المقاهي والمسارح والحدائق العامة لغاية 21 أيار، وتنظيم صلاة عيد الفطر.

ووفق مقررات اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، فإنه سيتم غلق المحال والمولات والمقاهي ودور السينما والمسارح عند الساعة 9 مساء، مع السماح باستمرار خدمة التوصيلات المنزلية “الديليفيري”.

كما قررت اللجنة، استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات.

أما فيما يتعلق بعيد الفطر، فقد قررت اللجنة أن إجازة العيد ستمتد من الأربعاء المقبل ولغاية يوم الأحد 16 مايو.

وشددت اللجنة على أن إقامة صلاة العيد، ستكون مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، مع حظر اصطحاب الأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي مصابي كورونا في البلاد حتى الخميس بلغ 234015 حالة، منها 175117 حالة تم شفاؤها، و13714 وفاة، وذلك بحسب “اليوم السابع”.

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