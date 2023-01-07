مصر تتصدر عربياً.. قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2023

حافظت الولايات المتحدة على صدارة أقوى جيوش العالم لعام 2023، متبوعة بروسيا والصين، وفق ما نشر مؤشر “Globalfirepower”.

وجاءت بعض الدول العربية في مراكز متقدمة في القائمة النهائية التي ضمّت 145 دولة، حيث تصدر الجيش المصري قائمة الدول العربية، متبوعا بالسعودية ثم الجزائر.

وأشار التقرير إلى أن مصر من أكبر 15 قوة عسكرية عالمية، فيما حافظت السعودية على مركزها الـ22 عالميا، بينما جاءت ثانية على مستوى الجيوش العربية بعد مصر.

وحلت الجزائر في المركز الثالث عربيا، بينما احتلت المرتبة 26 عالميا.

فيما جاء الجيش العراقي في المركز الرابع عربياً و45 عالمياً متبوعاً بالجيش الإماراتي، الذي حل خامساً عربياً و56 عالمياً.

وجاء الجيش المغربي في المركز السادس عربيا خلف الإمارات، بينما احتل المرتبة 61 عالميا.

أوكرانيا في المرتبة 15

في موازاة ذلك، حلت الهند في المركز الرابع عالمياً، متبوعة ببريطانيا ثم كوريا الجنوبية.

أما أوكرانيا فجاءت في المركز الـ 15 لا سيما أنها استفادت من المساعدات العسكرية الغربية وخصوصاً الأميركية.