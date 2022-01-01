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مصر تجري اتصالات مكثفة لاحتواء التوتر بين غزة وإسرائيل

1 - يناير - 2022
آخر تحديث: 1 - يناير - 2022 7:15 مساءً
دبابات إسرائيلية على حدود غزة

دبابات إسرائيلية على حدود غزة

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أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بأن مصر بدأت اتصالات منذ ساعات الصباح للوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة عقب اطلاق صاروخين صباح اليوم على تل أبيب.

ووفقا لقناة ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، فإن السلطات المصرية تجري اتصالات منفصلة بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس، بهدف منع التصعيد على جبهة غزة، وطلب الجانب المصري من حماس، دليلا على أن الاطلاق تم بفعل الطقس.

ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حركة “حماس” غير معنية بالتصعيد، وإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترفض قبول المعلومات بأن إطلاق القذائف لم يكن عن قصد، ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن “جيش الإسرائيلي يدرس سبل الرد على إطلاق القذائف الصاروخية”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نائب وزير الأمن، الون شوستير، قوله إنه “على الرغم من إطلاق الصواريخ استبعد وقوع مواجهة مع حماس، لكن إسرائيل لن تصبح كيسا للملاكمة للحركة”.

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